Pardo realista: "La classifica migliorerà ma la Fiorentina non è da Champions. Pioli non è un bollito"

Il giornalista Pierluigi Pardo è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per commentare il momento della Fiorentina

Durante il Festival dello Sport di Trento, il giornalista e telecronista di Dazn Pierluigi Pardo ha analizzato il difficile avvio di stagione della Fiorentina, invitando però a non farsi travolgere dai giudizi affrettati.

“Sicuramente la Fiorentina sta deludendo, ma credo che si riprenderà. Non bisogna esagerare né con gli allarmismi né con gli entusiasmi. Sembrava potesse essere una squadra da Champions League, ma la sensazione è che non lo sia. È chiaro che i tifosi vogliano rimettere a posto la classifica, e secondo me ci riusciranno. Resta il fatto che la società ha investito molto: il pacchetto offensivo è di livello, e proprio per questo è innegabile che la partenza sia stata deludente”.

Pardo ha poi riflettuto anche sul futuro di Stefano Pioli:

“Pioli è un allenatore di buon livello, non penso sia diventato ‘bollito’ da un giorno all’altro. Tuttavia, nel calcio a volte servono scosse, quindi non posso escludere nulla. La squadra è entrata in un momento negativo: è stata sfortunata già alla prima giornata, quando stava per vincere e ha pareggiato. Forse quei tre punti avrebbero cambiato la percezione di tutto. Ora si nota una certa fragilità psicologica, che è quasi il contrappasso della grande passione e delle aspettative che circondano la Fiorentina. È un amore che pesa, e quando i risultati non arrivano, fa inevitabilmente rumore”. Lo riporta TMW.