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Pardo: "La Fiorentina non ha lo scudetto come obiettivo, la sconfitta con l'Udinese non è grave"

Il telecronista Pardo ha parlato della Fiorentina, sottolineando come la sconfitta con l'Udinese non sia così grave per il cammino dei viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 dicembre 2024 18:55
Pardo: "La Fiorentina non ha lo scudetto come obiettivo, la sconfitta con l'Udinese non è grave" -
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Dopo aver perso una sola partita fino alla 16esima giornata, la Fiorentina di mister Palladino è incappata nella seconda sconfitta consecutiva, arrivata questa volta con l'Udinese tra le mura del "Franchi". A tal proposito, il noto giornalista e telecronista Pierluigi Pardo ha espresso il suo parere a Radio24, toccando anche altri argomenti che riguardano la Fiorentina. Queste le sue parole:

Sulla partita: "Prima della partita avevo qualche dubbio sul fatto che potesse essere insidiosa per la Fiorentina e che i viola potessero non portare a casa la vittoria, ma non mi aspettavo che perdessero in casa. È normale incappare in un passo falso, considerando che non credo che l'obiettivo della Fiorentina sia vincere il campionato, ma piuttosto continuare a disputare la stagione solida che stanno facendo. Non ci vedo nulla di così grave."

Sulla classifica e su Bove: "Del resto, pochi avrebbero previsto che la Fiorentina si trovasse così in alto in classifica a fine anno. Bisogna anche considerare che dicembre non è stato un mese semplice, soprattutto per quanto accaduto a Bove. Questo evento ha avuto un impatto sugli equilibri della squadra, creando uno shock psicologico nell'ambiente. Si è perso un giocatore che stava dando un contributo importante. Tuttavia, nulla è compromesso: finora la stagione è stata molto positiva, e la sfida contro la Juventus rappresenterà un ottimo banco di prova."

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