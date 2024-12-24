Pardo: "La Fiorentina non ha lo scudetto come obiettivo, la sconfitta con l'Udinese non è grave"

Il telecronista Pardo ha parlato della Fiorentina, sottolineando come la sconfitta con l'Udinese non sia così grave per il cammino dei viola

Dopo aver perso una sola partita fino alla 16esima giornata, la Fiorentina di mister Palladino è incappata nella seconda sconfitta consecutiva, arrivata questa volta con l'Udinese tra le mura del "Franchi". A tal proposito, il noto giornalista e telecronista Pierluigi Pardo ha espresso il suo parere a Radio24, toccando anche altri argomenti che riguardano la Fiorentina. Queste le sue parole:

Sulla partita: "Prima della partita avevo qualche dubbio sul fatto che potesse essere insidiosa per la Fiorentina e che i viola potessero non portare a casa la vittoria, ma non mi aspettavo che perdessero in casa. È normale incappare in un passo falso, considerando che non credo che l'obiettivo della Fiorentina sia vincere il campionato, ma piuttosto continuare a disputare la stagione solida che stanno facendo. Non ci vedo nulla di così grave."

Sulla classifica e su Bove: "Del resto, pochi avrebbero previsto che la Fiorentina si trovasse così in alto in classifica a fine anno. Bisogna anche considerare che dicembre non è stato un mese semplice, soprattutto per quanto accaduto a Bove. Questo evento ha avuto un impatto sugli equilibri della squadra, creando uno shock psicologico nell'ambiente. Si è perso un giocatore che stava dando un contributo importante. Tuttavia, nulla è compromesso: finora la stagione è stata molto positiva, e la sfida contro la Juventus rappresenterà un ottimo banco di prova."

IL NAPOLI SEGUE QUARTA

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