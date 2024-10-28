Pardo: "Ora la Fiorentina vive una fase di crescita fisiologica. Palladino sta prendendo le misure"

Il giornalista e conduttore, Pierluigi Pardo, ha parlato del percorso della Fiorentina di Raffaele Palladino

Il giornalista e conduttore Pierluigi Pardo è intervenuto ai microfoni di Radio 24, durante Tutti Convocati, dove ha parlato di Fiorentina-Roma, analizzando le due squadre protagoniste del match del Franchi. Queste le sue parole:

"La Fiorentina sta vivendo una crescita fisiologica molto bella. Palladino è un allenatore che è appena arrivato e che sta conoscendo la squadra, sta prendendo le misure. Siamo in una fase di rodaggio. La Roma invece ha fatto una scelta assurda, quella di mandar via De Rossi, prendendo un allenatore di profilo medio, Juric, che in questo momento fa tenerezza perché in questa situazione non è il più colpevole. Questo passaggio significa cambiare lo standing, anche perché non è una squadra che ha fatto lui".

Orlando: “Fiorentina mina vagante del campionato. Kean? Il giocatore più forte che poteva prendere”

https://www.labaroviola.com/orlando-fiorentina-mina-vagante-del-campionato-kean-il-giocatore-piu-forte-che-poteva-prendere/274486/