Pardo: "Attesa e ripartenza, la viola può fare l'impresa. La Juve segna molto, ma subisce molto...''

A Radio Fiesole ha parlato il giornalista di Mediaset Premium, Pierluigi Pardo, a proposito della gara di questa sera: "La Juventus in casa vince sempre, i viola possono fare l’impresa anche se è comp...

A Radio Fiesole ha parlato il giornalista di Mediaset Premium, Pierluigi Pardo, a proposito della gara di questa sera: "La Juventus in casa vince sempre, i viola possono fare l’impresa anche se è complicato. La Fiorentina può arrivarci nelle condizioni migliori dopo queste due vittorie, ha poco da perdere. Può giocarsela con la partita perfetta, fatta di attesa e ripartenza. La Juventus ha perso la compattezza difensiva, segna molto ma subisce molto, ci sono dei margini. La Fiorentina avrà occasioni, dovrà approfittarne".