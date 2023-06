Pardo: “Fiorentina deve maledirsi per la finale di Conference. Italiano? Ci sono cose che non capisco”

Intervenuto ai microfoni di Kickoff-The Last Dance, il telecronista di DAZN, Pierluigi Pardo ha parlato anche della stagione della Fiorentina: “Quella della squadra di Italiano è stata una buona stagione, che poteva essere ottima se fosse arrivato un trofeo. Ci sono però delle cose della Fiorentina di Italiano che non capisco. Il gol subito dal West Ham è lo stesso preso contro l’Inter in campionato all’andata, all’ultimo minuto di una partita che eri riuscito miracolosamente a rimettere in piedi. Anche in finale di Coppa Italia le cose si erano messe bene con il gol di Nico Gonzalez, eppure ancora prima del gol dell’1-1 la Fiorentina aveva concesso due occasioni clamorose con la difesa a metà campo. Detto questo bisogna guardare il pacchetto complessivo, e la stagione è stata bellissima rispetto agli standard delle ultime annate. Certo, mi aspetterei da parte della squadra la capacità di cambiare pelle a seconda dei momenti della partita per non correre rischi inutili in certe situazioni”.

Poi ha proseguito: “Chi perde in finale pur giocando bene, come hanno fatto Fiorentina, Roma e Inter, viene preso in giro dai tifosi delle altre squadre. Lo sfottò fa parte del calcio, ma noi addetti ai lavori ragioniamo in modo diverso e possiamo dire che il calcio italiano sta tornando a buoni livelli. Tra le tre finali ci sono delle differenze: la Fiorentina ha perso per un’ingenuità, quella sul rigore, e per un errore, quello sul gol del 2-1. I viola devono maledire loro stessi, c’è grande dolore nella loro sconfitta”.