Pardo: ''I Della Valle non hanno avuto la forza di fare il salto. A Firenze hanno monetizzato e rivoluzionato...''

Al Brivido Sportivo, per parlare di Fiorentina, è intervenuto il giornalista Mediaset Pierluigi Pardo: “La proprietà non ha disinvestito, direi che è stato un anno di monetizzazione e di rivoluzione....

Al Brivido Sportivo, per parlare di Fiorentina, è intervenuto il giornalista Mediaset Pierluigi Pardo: “La proprietà non ha disinvestito, direi che è stato un anno di monetizzazione e di rivoluzione. Probabilmente non ha avuto la forza e la voglia di fare quel salto di qualità che i tifosi le chiedevano. Lo stesso accade anche in altre piazze come per esempio a Roma per la Lazio, dove i tifosi rinfacciano a Lotito l’incapacità di fare quel salto. Lazio e Fiorentina sono club che stanno sotto le big, con storie molto importanti alle spalle, ed è difficile spiegare alla gente che è quasi impossibile oggi competere con le grandi del campionato. Non credo ci sia la reale volontà di vendere da parte dei Della Valle, ci sono soltanto stati momenti di forte attrito con la piazza fiorentina”.