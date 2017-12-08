Pardo: "L'eliminazione del Napoli è un fallimento, nervosismo preoccupante"
Pierluigi Pardo è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: "Ieri è successa una cosa che era nell’aria, ma non mi sta piacendo il modo di affrontare le prime difficoltà della stagione".Prosegue sempre s...
A cura di Redazione Labaroviola
08 dicembre 2017 13:21
Pierluigi Pardo è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: "Ieri è successa una cosa che era nell’aria, ma non mi sta piacendo il modo di affrontare le prime difficoltà della stagione".
Prosegue sempre sul Napoli: "La comunicazione ed il nervosismo sono preoccupanti perché tutti ci aspettavamo che il Napoli avrebbe superato il girone. Chiamiamo le cose per quello che sono, questo è un fallimento".