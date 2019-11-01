Pardo: "Ribery? Nella vita si può sbagliare, l’importante è scusarsi e il francese si è dimostrato un campione. Mi è piaciuto il suo atteggiamento da leader visto a Reggio Emilia

Il noto conduttore del programma sportivo Tiki Taka, Pierluigi Pardo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole:“Ribery? Nella vita si può sbagliare, l’importante è come...

Il noto conduttore del programma sportivo Tiki Taka, Pierluigi Pardo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole:

“Ribery? Nella vita si può sbagliare, l’importante è come si reagisce e il francese si è dimostrato un campione. Mi è piaciuto il suo modo di chiedere scusa alla squadra e l’atteggiamento da leader visto a Reggio Emilia: mi sembra un sorta di allenatore aggiunto, il Milan attuale pagherebbe per avere un giocatore così".

"Il centravanti? Montella è molto legato a un’idea innovativa e moderna di calcio dove necessariamente non devi avere una punta forte fisicamente. Credo che qualche punto in più la Fiorentina lo meritava, soprattutto nelle prime giornate. Contro la Lazio la sconfitta è legata a delle continenze, non certo ad un brutta prestazione. Commisso? E’ la dimostrazione che si può vivere dall’altra parte del mondo, ma essere comunque presente“.