Pardo: "Cassano mi parla sempre della Fiorentina. Montella deve combattere con mille pressioni"

Pierluigi Pardo, telecronista e voce di DAZN oltre che conduttore Mediaset, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, direttamente dall'evento Milano Calcio City:"La Fiorentina è mo...

Pierluigi Pardo, telecronista e voce di DAZN oltre che conduttore Mediaset, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, direttamente dall'evento Milano Calcio City:

"La Fiorentina è molto interessante. Cassano me ne parla sempre benissimo, forse gli piace Ribery, Chiesa, l'idea di Montella... Ma anche Boateng, uno che se sta bene può fare la differenza. Squadra piena di talento e fragilità: le paure e i fantasmi dello scorso anno hanno inciso sulla partenza ma sono molto curioso. È una scommessa: non semplicissima, ma molto affascinante. Nutro una certa simpatia per il loro gioco e le ambizioni che hanno. Certo, Montella ha mille pressioni con cui deve fare i conti".