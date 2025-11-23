Pardo: “Un punto smuove poco la classifica, ma la Fiorentina può ripartire da quest’atteggiamento”

A Toscana TV è intervenuto il telecronista Pierluigi Pardo per parlare del match tra viola e bianconeri di ieri: “A Firenze si vive per la Fiorentina come se fosse una religione, a volte si esagera ma lo si fa per troppo amore perché la gente è legata ed ha cultura calcistica. La Fiorentina è il simbolo di Firenze ed oggi non è stata brutta perché ha reagito allo svantaggio e questo non capitava mai, quindi ha dimostrato carattere.”

Prosegue: “Un punto smuove poco la classifica, ma è un primo passo in una gara tosta contro una Juve non stratosferica, ma bisogna vedere le cose positive. Non mi esprimo su Vanoli perché è presto, in generale ha sempre fatto cose interessanti. La stagione è lunga e lui ha molto da dimostrare.”

Su Kean: “Gli manca solo il gol perché è un vero combattente e gioca con uno spirito invidiabile. Piccoli invece ha sofferto la sua presenza perché ha giocato una partita bloccata.”