Pardo: “Fiorentina in rampa di lancio, vince anche quando non brilla. Ora raccoglie ciò che merita”

Intervenuto a Tutti Convocati, trasmissione di Radio 24, il noto cronista sportivo, Pierluigi Pardo, ha così parlato della Fiorentina in vista della sfida di questa sera contro la Cremonese: “In questo momento la Viola vince anche quando non brilla. Contro il Lecce non era stata certo la più bella della stagione, ma la squadra è in una clamorosa rampa di lancio. Ha battuto sia Milan che Inter, è in una fase molto positiva della stagione e adesso sta raccogliendo ciò che merita, anche in classifica. Allenata con un’identità precisa, sta tirando fuori le sue migliori qualità”.

Poi ha proseguito parlando della sfida di questa sera: “A differenze di Juventus-Inter, qui c’è una favorita. La Fiorentina lo è perché se la gioca in 180 minuti, difficile che la Cremo possa ripetere le imprese di Napoli e Roma. Però attenzione, perché la storia dello sport è piena di underdog: pensiamo all’Alessandria di pochi anni fa in Coppa Italia”.

Infine, sulla questione stadio: “Il riassunto dell’Italia. Il Franchi è un monumento nazionale, per le scale e la pensilina di Nervi, però questa empasse blocca una possibile sintesi fra storia e modernità. Così restiamo solo i più bravi del passato, dobbiamo superarli questi ostacoli”