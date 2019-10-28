Commisso: "Ieri sera arbitraggio scandaloso, ho capito perchè ci sono tante polemiche in Italia"

Queste le parole rilasciate a Radio Rai dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "In America abbiamo la moviola da tempo e non le polemiche, non capivo perché in Italia ce ne fossero. Ieri sera...

Queste le parole rilasciate a Radio Rai dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "In America abbiamo la moviola da tempo e non le polemiche, non capivo perché in Italia ce ne fossero. Ieri sera invece ho visto dal vivo il perché si polemizza così tanto qui. E’ un po’ scandaloso quello che ci è successo, ci penalizzerà per molto tempo. Ribery? E’ stato nervoso e ha sbagliato, ma aveva ragione lui. Nella mia azienda chi sbaglia lo caccio fuori. Ma è un circolo vizioso che è nato dal fallo che non sono andati a vedere al Var. Queste cose non vanno bene era già successo con il Napoli. Squalifica Ribery? Vedremo come muoverci.L'espulsione di Ranieri è giusta, peccato perchè mancheranno anche Caceres e Lirola".