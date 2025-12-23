23 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:09

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Guida arbitrerà Parma-Fiorentina: i Ducali con lui hanno vinto una sola volta 14 anni fa

Firenze, stadio A.Franchi, 09.05.2021, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Guida arbitrerà Parma-Fiorentina: i Ducali con lui hanno vinto una sola volta 14 anni fa

Redazione

23 Dicembre · 12:51

Aggiornamento: 23 Dicembre 2025 · 12:51

TAG:

ACF FiorentinaguidaParma

Condividi:

di

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha comunicato le sue scelte per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Parma-Fiorentina in programma Sabato alle 12:30 sarà arbitrata da Marco Guida. Al Var ci sarà la coppia Ghersini-Maggioni. La Fiorentina con Guida ha giocato 24 partite: 9 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Ma il dato più clamoroso è quello del Parma. I Ducali infatti in 11 partite hanno raccolte 3 pareggi, 7 sconfitte e 1 sola vittoria 14 anni fa. Non saranno felici i tifosi del Parma di questa scelta

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio