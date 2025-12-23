Guida arbitrerà Parma-Fiorentina: i Ducali con lui hanno vinto una sola volta 14 anni fa

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha comunicato le sue scelte per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Parma-Fiorentina in programma Sabato alle 12:30 sarà arbitrata da Marco Guida. Al Var ci sarà la coppia Ghersini-Maggioni. La Fiorentina con Guida ha giocato 24 partite: 9 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Ma il dato più clamoroso è quello del Parma. I Ducali infatti in 11 partite hanno raccolte 3 pareggi, 7 sconfitte e 1 sola vittoria 14 anni fa. Non saranno felici i tifosi del Parma di questa scelta