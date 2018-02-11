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Gazzetta Dello Sport, Rizzoli e Nicchi promuovono l’arbitraggio di Guida a Firenze. Sulla decisione VAR...

Secondo quanto riportato sulle pagine de La Gazzetta Dello Sport, il designatore Rizzoli ed il presidente del A.I.A. Nicchi, insieme agli osservatori arbitrali presenti venerdì in tribuna allo stadio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2018 10:31
Gazzetta Dello Sport, Rizzoli e Nicchi promuovono l’arbitraggio di Guida a Firenze. Sulla decisione VAR... - ROME, ITALY - MARCH 13: The referee Marco Guida gestures during the Serie A match between SS Lazio and Atalanta BC at Stadio Olimpico on March 13, 2016 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
ROME, ITALY - MARCH 13: The referee Marco Guida gestures during the Serie A match between SS Lazio and Atalanta BC at Stadio Olimpico on March 13, 2016 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
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Secondo quanto riportato sulle pagine de La Gazzetta Dello Sport, il designatore Rizzoli ed il presidente del A.I.A. Nicchi, insieme agli osservatori arbitrali presenti venerdì in tribuna allo stadio Franchi, avrebbero giudicato positivamente l’arbitraggio di Guida comprendendo anche il contestato episodio del rigore prima assegnato e poi negato dal VAR alla Fiorentina. Nell’episodio, Alex Sandro non sana la posizione di fuorigioco di Benassi poiché il tocco non è stato giudicato volontario. In ogni caso Guida doveva andare di persona a vedere e casomai dopo prendere la decisione in un episodio così complesso.

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