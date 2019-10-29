Arbitri e var gravemente insufficienti allo stadio Franchi, ma per loro nessuno stop

Secondo Il Corriere dello Sport, Guida è stato l'arbitro peggiore dell’ultima giornata di campionato: un rigore non dato (alla Lazio), un’azione gol viziata da un fallo su Sottil, polemiche a non fini...

Secondo Il Corriere dello Sport, Guida è stato l'arbitro peggiore dell’ultima giornata di campionato: un rigore non dato (alla Lazio), un’azione gol viziata da un fallo su Sottil, polemiche a non finire. Eppure, la Commissione Arbitri della serie A non l’avrebbe bocciato in toto, tanto che non sarebbe in procinto di scattare lo stop tecnico. La motivazione sarebbe forse peggio di quanto ha fatto vedere in campo l’arbitro campano: tutto sommato il rigore negato non ha influito sul risultato finale (la Lazio ha vinto comunque), il contatto Lukaku-Sottil fa parte della valutazione, non può essere catalogato come un errore chiaro.