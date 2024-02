Sarà Guida a dirigere Fiorentina-Lazio. C’è un già un precedente al Franchi: 2-1 per i biancocelesti

Ufficiale l’elenco degli arbitri designati per la 26ª giornata di campionato. Per la sfida di lunedì sera alle 20.45 tra Fiorentina e Lazio allo stadio Franchi è stato scelto Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Assistenti Bindoni e Tengoni, mentre il quarto uomo sarà Perenzoni. A VAR e AVAR Irrati e Marini. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata ha già diretto i viola in 22 occasioni in Serie A. Il bilancio con la società gigliata è abbastanza equilibrato: 8 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. L’ultima gara della Fiorentina diretta da Guida è il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta dello scorso 17 aprile. Inoltre, c’è già un precedente, proprio al Franchi, diretto da Guida tra i viola e i biancocelesti. Era la stagione 2019/20 e la Fiorentina di Montella uscì sconfitta per 2–1 con gol allo scadere di Ciro Immobile, dopo quelli di Correa e Federico Chiesa. In quell’occasione il direttore di gara estrasse anche tre cartellini rossi: uno per un fallo di mano in area di Luca Ranieri (seconda ammonizione e rigore, poi parato da Dragowski a Caicedo). Dopo il triplice fischio, invece, arrivo l’espulsione per Ribery dopo aver spintonato l’assistente di linea Passeri. Oltre ai due viola, Guida mostrò il rosso anche al laziale Vavro.

