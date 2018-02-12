Di Gennaro:" La sudditanza psicologica esiste da sempre, a Firenze un brutto teatrino."

Il commentatore ed ex giocatore Antonio Di Gennaro ha parlato come di consueto a Lady Radio. Significative le sue parole riguardanti l'arbitraggio del match di venerdì sera :"Il rigore? Tre minuti e v...

Il commentatore ed ex giocatore Antonio Di Gennaro ha parlato come di consueto a Lady Radio. Significative le sue parole riguardanti l'arbitraggio del match di venerdì sera :"Il rigore? Tre minuti e venti secondi di attesa sono un’enormità, ma il problema è che l’arbitro deve andare a vedere la situazione, e se non vanno a vedere e la decisione è sbagliata, è giusto che alcuni arbitri vengano sospesi. Il fuorigioco non c’era, forse poteva starci il fallo su Alex Sandro, ma non essendoci fuorigioco, c’è la mano di Chiellini e quindi rigore. La Var è un supporto per l’arbitro, ed è giusto che venga utilizzata a pieno, non sbaglia se va a rivedere l’azione. La situazione di Firenze è stata un teatrino. La sudditanza psicologica c’è da sempre nel nostro calcio, solo che prima i giocatori lo facevano in un’altra maniera. Adesso è ancora più lampante."