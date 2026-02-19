19 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:27

La Penna fermato dopo le polemiche di Inter-Juventus. Non dirigerà nessun incontro il prossimo weekend

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

19 Febbraio · 17:47

Ricordiamo che il fischietto di Roma1 era stato al centro delle polemiche dopo l'espulsione di Kalulu durante derby d'Italia, vinto dall'Inter per 3-2

Adesso è ufficiale, il direttore di gara Federico La Penna non dirigerà nessun incontro in programma il prossimo weekend di Serie A. Sono uscite le designazioni arbitrali per la 26a giornata e La Penna non figura in nessuna partita. Ricordiamo che il fischietto di Roma1 era stato al centro delle polemiche dopo l’espulsione di Kalulu durante derby d’Italia, vinto dall’Inter per 3-2. Uno stop che potrebbe essere anche di più giornate, tuttavia l’AIA non ha dichiarato una data di rientro, ma si è limitata a confermare che l’arbitro per il momento sarà sospeso dalle attività.

