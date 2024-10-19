Sentite l'ex biancoceleste Caicedo su Juve-Lazio: "Ormai giocare in 10 contro 12 è dura"

L'ex attaccante ecuadoregno della Lazio non le manda a dire. Secondo lui la direzione di gara è stata palesemente a favore della Juventus

Ad accompagnare la sfida dello ‘Stadium’, però, sarà un tumultuoso strascico di polemiche. Una manciata di minuti prima di trovare il gol del vantaggio, infatti, la Juventus ha rischiato di finire in 10 la partita per un colpo a palla lontana di Douglas Luiz ai danni di Patric. Il centrocampista brasiliano ha prima cercato di divincolarsi con le ‘buone’ della marcatura del difensore della Lazio, salvo poi decidere di sferrargli un colpo a palla lontana. L’arbitro Sacchi – che non ha visto nulla – non è stato richiamato dal Var. Ricordiamo che, regolamento alla mano, nel caso in cui sia l’arbitro del campo che gli addetti al VAR non si siano accorti dell’episodio in questione, può intervenire la prova tv per gioco violento. Da capire, dunque, se il VAR non abbia giudicato punibile l’episodio – considerandolo passibile soltanto di un’ammonizione – o se il contatto tra Douglas Luiz e Patric sia completamente sfuggito.

Lo riporta calciomercato.it

Tantissime le polemiche che si sono scatenate immediatamente dopo il fischio finale di Luca Sacchi, sia in tv che sui social. L'ambiente Lazio è ovviamente in subbuglio. Tra chi ha voluto "alzare la voce" anche l'ex attaccante biancoceleste Felipe Caicedo che dal proprio profilo X ha lanciato un messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni:

Thiago Motta di corto muso batte la Lazio nel finale, la Juve aggancia il Napoli in vetta

https://www.labaroviola.com/thiago-motta-di-corto-muso-batte-la-lazio-nel-finale-la-juve-aggancia-il-napoli-in-vetta/273222/