Thiago Motta di corto muso batte la Lazio nel finale, la Juve aggancia il Napoli in vetta

La Juve conquista i tre punti vincendo una partita che nonostante l'ora giocata in superiorità numerica pareva ormai indirizzata al pari

Un autogol a cinque minuti dal termine di Gila regala alla Juventus una vittoria che era diventata un miraggio. Davvero sfortunato il calciatore della Lazio nell'azione che per la formazione di Baroni ha l'effetto di un cazzotto nello stomaco: Cabal crossa verso il centro dalla sinistra, il difensore interviene in scivolata e devia mettendo fuori causa Provedel. E pensare che poco prima aveva chiesto il cambio perché esausto ma l'infortunio di Nuno Tavares lo aveva costretto agli straordinari. È tutta qui l'emozione più "forte" e grande di una gara che rilancia la vecchia signora e la porta a braccetto con la capolista a quota 16 punti, in attesa che domani il Napoli affronti l'Empoli.

La traversa di Vlahovic, un colpo di testa di Douglas Luiz finito fuori d'un soffio. Fino a quel momento la fortuna non era stata amica della Juventus ma contro la Lazio, ridotta in dieci per l'espulsione nel primo tempo di Romagnoli, ha mostrato tutte le sue lacune.

Il rosso diretto al centrale sembra mettere in discesa l'incontro: l'arbitro, Sacchi, estrae il cartellino solo dopo l'intervento del Var e una verifica alla on-field-review, quando invece era già chiaro che l'intervento su Kalulu (sia pure avvenuto fuori area) fosse da sanzionare anche con quella sanzione severa perché fallo da ultimo uomo.

Il copione del match è segnato: Lazio che pensa anzitutto a difendersi, lo fa mostrando grande organizzazione e senza andare mai davvero in ambasce nonostante la Juve la spinga all'indietro; bianconeri che le tentano tutte per trovare un varco ma creano pericoli solo su situazioni da fermo, con l'attaccante serbo e le solite incursioni di Gatti. Nemmeno i tiri da fuori riescono a scalfire il muro capitolino: c'è Provedel pronto a metterci una mano (provvidenziale la respinta su rasoterra velenoso di Vlahovic) oppure i pugni alla bisogna. Fa quel che può e sembra bastare poi Gila (ormai distrutto dalla fatica) stramazza al suolo per deviare un cross di Cabal e rende tutto vano.

Lo riporta fanpage.it

Fiorentina letale sulle palle inattive, l’80% dei gol arrivati su giocate da fermo

https://www.labaroviola.com/fiorentina-letale-sulle-palle-inattive-l80-dei-gol-arrivati-su-giocate-da-fermo/273214/