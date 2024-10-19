Fiorentina letale sulle palle inattive, l'80% dei gol arrivati su giocate da fermo
La Fiorentina di Palladino sta sfruttando in particolare l'abilità sulle palle da fermo, da cui sono arrivati per ora 7 dei 9 gol segnati in campionato: a cominciare dalla prima giornata con il Parma ...
La Fiorentina di Palladino sta sfruttando in particolare l'abilità sulle palle da fermo, da cui sono arrivati per ora 7 dei 9 gol segnati in campionato: a cominciare dalla prima giornata con il Parma con il gol di Biraghi su punizione.
Dopo quello tre angoli – Kean e Gosens con il Monza, Biraghi a Bergamo – poi la doppietta di rigore di Gudmundsson nel successo con la Lazio e poi per concludere contro il Milan, in cui il gol di Adli arriva addirittura dalla rimessa laterale di Gosens.
Lo riporta calcionews24.com
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https://www.labaroviola.com/antognoni-restare-per-sempre-a-firenze-e-stata-la-scelta-giusta-i-tifosi-sanno-che-non-li-ho-mai-traditi/273208/