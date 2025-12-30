L’arbitro di Fiorentina-Cremonese sarà La Penna: le ultime volte coi viola finì in polemica

L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la diciottesima giornata di Serie A. La gara tra Fiorentina e Cremonese, in programma domenica allo stadio Franchi alle ore 15, sarà diretta da Federico La Penna della sezione di Roma 1. Il fischietto romano sarà coadiuvato dagli assistenti Bahri e Rossi, mentre il quarto uomo sarà Bonacina. Al VAR è stato designato Marini, con Gariglio nel ruolo di AVAR.

Per la Fiorentina si tratterà della sedicesima partita arbitrata da La Penna. Il bilancio dei precedenti è in perfetto equilibrio: sei vittorie, sei sconfitte e tre pareggi per i viola. L’ultimo incrocio risale a Fiorentina-Bologna, una gara segnata da numerosi episodi discussi e da molte polemiche. In quell’occasione fecero discutere il rigore non concesso a Bernardeschi, quello invece assegnato ai viola per un tocco di mano dello stesso Bernardeschi, il penalty prima dato e poi revocato a Kean e anche il mancato rigore a Dodô. Prima di quella sfida contro i rossoblù, l’ultimo precedente tra La Penna e la Fiorentina era datato allo scorso campionato, nella trasferta di San Siro contro l’Inter. Una partita ricordata soprattutto per una clamorosa svista dell’arbitro e dell’assistente: un pallone uscito di diversi centimetri non rilevato, da cui scaturì il calcio d’angolo che portò al gol nerazzurro. Domenica, dunque, La Penna tornerà a incrociare il cammino della Fiorentina in una sfida che si preannuncia delicata anche sotto il profilo arbitrale.