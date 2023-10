Sarà l’arbitro La Penna a dirigere Napoli-Fiorentina. Sette i precedenti, tre le vittorie dei viola

Designata la squadra arbitrale chiamata a dirigere il match di domenica sera al Maradona tra il Napolidi Garcia e la Fiorentina di Italiano. Il match, in programma alle 20.45, sarà diretto da La Penna, con Baccini e Tolfo come assistenti. Fourneau farà il quarto uomo. Al Var Irrati, all’Avar Gariglio.

Sette i precedenti tra la Fiorentina e il fischietto romano La Penna. Fra questi, un successo decisamente da ricordare, come il 3-0 in casa della Juventus del 22 dicembre 2020, con Cesare Prandelli sulla panchina viola e con Vlahovic che stappò la gara dopo pochi minuti. Poi ci fu l’autogol di Alex Sandro ed il sigillo finale di Caceres, con rosso a Cuadrado. Sette i precedenti complessivi: 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’ultima la vittoria per 3-0 in casa del Verona del febbraio 2023.