Speciale sul cross di Bastoni: "Scena emblema di un movimento non degno dei soldi che pretende"

Il giornalista denuncia l'utilizzo insensato della tecnologia applicata al calcio. Grave l'errore di La Penna e degli assistenti, ma il Var?

Il giornalista televisivo di La7 e tifoso viola Luca Speciale al termine di Inter-Fiorentina ha affidato al suo profilo Twitter un'amara riflessione sulle storture dell'utilizzo della tecnologia del calcio:

"In tutto il mondo lo sport professionistico è arbitrato con l’aiuto della tecnologia. Il calcio, nonostante Var e sensori nelle porte, con una serie di interpretazioni e sotto-regole si continua a renderlo arbitrario. E questa scena è l’emblema di un movimento non degno dei soldi che pretende".

Mandragora: “Siamo una famiglia, lavoriamo tanto per raggiungere obiettivi importanti”

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