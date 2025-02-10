Mandragora: "Siamo una famiglia, lavoriamo tanto per raggiungere obiettivi importanti"

Il mediano viola, autore del gol del momentaneo pareggio, sottolinea al di là del risultato lo spirito di un gruppo importante

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 contro l'Inter in cui ha segnato la rete del provvisorio pareggio, su calcio di rigore: "La dedica sul gol era per il magazziniere, scherziamo spesso tra di noi".

Dove volete arrivare quest'anno?

"Sono arrivati tanti calciatori forti, ora il mister avrà l'imbarazzo della scelta. Ci teniamo a far bene dopo un mercato così, dobbiamo continuare a lavorare. L'umiltà deve essere il motto che ci contraddistingue, alla fine tireremo le somme. Vogliamo fare qualcosa di bello, perché lavoriamo tanto, siamo una famiglia. Vogliamo raggiungere obiettivi importanti".

La scelta di calciare il rigore?

"Tra noi si parla spesso di essere altruisti: Moise me l'ha lasciato volentieri, insieme a Beltran. Mi fa piacere, li ringrazio entrambi e sono felice di averlo segnato".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Palladino: “Ho fatto giocare gli stessi di giovedì per premiarne il merito, orgoglioso dei ragazzi”

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