Palladino: "Ho fatto giocare gli stessi di giovedì per premiarne il merito, orgoglioso dei ragazzi"

Il tecnico viola motiva la scelta dell'undici titolare e definisce comunque ottima la prestazione della squadra nonostante la sconfitta

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara di San Siro:

"Oggi dopo la grande prestazione di giovedi ho premiato il merito, mi sentivo di riproporre gli stessi con Moreno al posto di Comuzzo che peraltro ha fatto un' ottima prestazione. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, abbiamo tenuto testa all'Inter, il rammarico è l'errore sul calcio d'angolo, è una roba che dobbiamo migliorare nel nostro calcio".

"Il materiale tecnico, umano e fisico che ho a disposizione è di primissimo livello, la società ha fatto un grande mercato. Il mio compito adesso è inserire i nuovi piano piano, sono ragazzi applicati che sanno già quello che devono fare. Zaniolo può giocare esterno o sottopunta, anche come prima punta all'occorrenza, ci darà una grande mano, così come gli altri"

Cade la Fiorentina a San Siro, l’Inter vince 2-1. Primo gol dell’Inter su un calcio d’angolo inesistente

https://www.labaroviola.com/cade-la-fiorentina-a-san-siro-linter-vince-2-1-primo-gol-dellinter-su-un-calcio-dangolo-inesistente/288406/