Moviola Gazzetta: “La Penna da 5, che disastro! Angolo inesistente. Inzaghi smentito, è rigore per la Fiorentina”

La moviola di Gazzetta

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dà 5 alla direzione arbitrale. Al 20' contatto fra Parisi e Thuram: il viola scivola e impatta casualmente l'interista, ma è tutto fuori area. Al 27', azione in profondità dell'Inter e Bastoni calcia il pallone già oltre la linea di diversi centimetri: qui l'assistente è mal posizionato e non aiuta La Penna che assegna l'angolo per i nerazzurri dando la fine all'azione. Da tutto questo nasce il gol (Var tagliato fuori: altra azione), ma quell'angolo non c'era. Al 41', testa di Gosens che impatta il braccio largo di Darmian: palla ravvicinata e inattesa, il Var (Meraviglia) chiama La Penna che non tiene conto della dinamica del giocatore interista e dà rigore. Al 46', Zielinski di petto in area.

https://www.labaroviola.com/palladino-inaccettabile-lerrore-arbitrale-follia-che-il-var-non-possa-intervenire-usciti-a-testa-alta/288440/