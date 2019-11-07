Cagliari-Fiorentina sarà diretta da La Penna, al VAR ci sarà Doveri
L'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali della 12ª partita di Serie A. Ecco chi dirigerà Cagliari-Fiorentina domenica alle 12.30:La PennaBresmes – FioreVAR: DoveriAVAR: Giallatini
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2019 10:53
L'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali della 12ª partita di Serie A. Ecco chi dirigerà Cagliari-Fiorentina domenica alle 12.30:
La Penna
Bresmes – Fiore
VAR: Doveri
AVAR: Giallatini