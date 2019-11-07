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Cagliari-Fiorentina sarà diretta da La Penna, al VAR ci sarà Doveri

L'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali della 12ª partita di Serie A. Ecco chi dirigerà Cagliari-Fiorentina domenica alle 12.30:La PennaBresmes – FioreVAR: DoveriAVAR: Giallatini 

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2019 10:53
Cagliari-Fiorentina sarà diretta da La Penna, al VAR ci sarà Doveri -
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L'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali della 12ª partita di Serie A. Ecco chi dirigerà Cagliari-Fiorentina domenica alle 12.30:

La Penna
Bresmes – Fiore
VAR: Doveri
AVAR: Giallatini

 

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