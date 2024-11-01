Sarà l'arbitro La Penna a dirigere Torino-Fiorentina. Tre sconfitte negli ultimi precedenti

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la undici giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in pro...

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la undici giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma domenica 3 novembre. Scelto l'arbitro Federico La Penna della sezione di Roma per Torino-Fiorentina in programma domenica alle ore 15, con assistenti Capaldo e Politi. Quarto uomo Santoro, mentre VAR e AVAR saranno Di Paolo e Ghersini.

Bilancio in pari per la Fiorentina con lui al fischietto: 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, anche se lo score delle ultime 3 partite è negativissimo: 3 sconfitte su 3 contro Napoli 3-0, Juventus 1-0 e Atalanta 4-1, tutte nella scorsa stagione.

PROBLEMI IN CURVA FIESOLE

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