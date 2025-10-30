Longhi: “Alla Fiorentina manca forza fisica e muscoli, non ha giocatori capaci in fase di interdizione”

La Fiorentina sta attraversando un periodo durissimo, con un’altra sconfitta rimediata a San Siro e una classifica al limite della disperazione. Il giornalista sportivo Bruno Longhi ha commentato le difficoltà del club viola all’interno delle trasmissioni di Radio Sportiva.

“Secondo me i problemi della Fiorentina non sono soltanto tecnici o tattici, ma coinvolgono l’intero ambiente.

C’è stato un errore di valutazione generale: la società pensava di aver costruito una squadra fortissima, all’altezza degli obiettivi stagionali, ma alla prova dei fatti si è rivelato che qualcosa è mancato. In particolare, manca forza fisica, mancano muscoli. È una squadra che sa palleggiare, che ha tecnica, ma che non ha giocatori capaci di fare la fase di interdizione. Questo è, secondo me, il grande errore commesso in sede di costruzione della rosa.”

Sulle difficoltà del momento:

“Quando una squadra nata per proporre gioco si ritrova costretta a lottare per risalire la classifica, entra in un vortice negativo. È quello che sta accadendo alla Fiorentina”

Sulle prestazioni contro il Milan:

“È da stamani che lo ripeto: quello che mi ha colpito non è solo la partita persa, ma l’atteggiamento. Di fronte a un Milan falcidiato dalle assenze, nel primo tempo la Fiorentina avrebbe dovuto approfittarne, invece ha mostrato paura, troppa paura. E quando giochi con la paura di perdere, alla fine perdi davvero.”