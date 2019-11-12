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Bruno Longhi a Radio Sportiva: "Montella non è a rischio, Vlahovic è fortissimo. Da Commisso…."

Le parole di Bruno Longhi a Radio Sportiva sulla Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2019 12:40
Bruno Longhi a Radio Sportiva: "Montella non è a rischio, Vlahovic è fortissimo. Da Commisso…." -
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Il noto giornalista ex Mediaset  Bruno Longhi è stato intervistato da Radio Sportiva ed ha parlato di Fiorentina. Ecco le sue brevi dichiarazioni:

“Le parole di Commisso c'erano da attendersele, ma dire che Montella stia rischiando è esagerato. Diamogli il tempo di amalgamare la squadra. Nella Fiorentina mi piace tanto Vlahovic: è una belva ed ha una tecnica spaventosa”.

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