Bruno Longhi a Radio Sportiva: "Montella non è a rischio, Vlahovic è fortissimo. Da Commisso…."

Le parole di Bruno Longhi a Radio Sportiva sulla Fiorentina.

Il noto giornalista ex Mediaset Bruno Longhi è stato intervistato da Radio Sportiva ed ha parlato di Fiorentina. Ecco le sue brevi dichiarazioni:

“Le parole di Commisso c'erano da attendersele, ma dire che Montella stia rischiando è esagerato. Diamogli il tempo di amalgamare la squadra. Nella Fiorentina mi piace tanto Vlahovic: è una belva ed ha una tecnica spaventosa”.