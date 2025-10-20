Bruno Longhi: “Il Milan ha fatto tre punti piovuti dal cielo ma poca voglia della Fiorentina di vincere”

Dopo la sconfitta della Fiorentina a San Siro subita a causa della doppietta di Rafael Leao, Bruno Longhi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del delicato momento della squadra allenata da Stefano Pioli.

Ecco le parole del giornalista:

“Un episodio che ha detto bene ai rossoneri e sono tre punti piovuti dal cielo. Il Milan ha beneficiato della poca voglia della Fiorentina di vincere la partita, quando ha subito quei due gol la viola non è stata più in grado di ribaltare la situazione”.

Sulla classifica:

“La Fiorentina giocando sottotono ad un certo punto si è trovata in vantaggio. Prende gol con Ranieri fuori, con un tiro non imparabile e poi c’è l’episodio del rigore. Sono due episodi molto discutibili e bisogna dare sicuramente delle attuenuanti all’allenatore“