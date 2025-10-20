20 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:26

Bruno Longhi: “Il Milan ha fatto tre punti piovuti dal cielo ma poca voglia della Fiorentina di vincere”

20 Ottobre

20 Ottobre 2025

Il commento di Bruno Longhi sulla vittoria del Milan ai danni della Fiorentina; un risultato che lascia i viola in fondo alla classifica

Dopo la sconfitta della Fiorentina a San Siro subita a causa della doppietta di Rafael Leao, Bruno Longhi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del delicato momento della squadra allenata da Stefano Pioli.
Ecco le parole del giornalista:

“Un episodio che ha detto bene ai rossoneri e sono tre punti piovuti dal cielo. Il Milan ha beneficiato della poca voglia della Fiorentina di vincere la partita, quando ha subito quei due gol la viola non è stata più in grado di ribaltare la situazione”. 

Sulla classifica:
La Fiorentina giocando sottotono ad un certo punto si è trovata in vantaggio. Prende gol con Ranieri fuori, con un tiro non imparabile e poi c’è l’episodio del rigore. Sono due episodi molto discutibili e bisogna dare sicuramente delle attuenuanti all’allenatore

