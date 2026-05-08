Longhi: "Paratici è andato a Firenze per fare grandi cose e non per una gita di piacere"

Il giornalista è intervenuto per parlare di Fiorentina e del direttore Paratici

Il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi ha commentato così il momento della Fiorentina: “Sono convinto che Paratici non si trovi a Firenze per una semplice visita turistica, bensì per inaugurare un ciclo vincente come già accaduto alla Sampdoria e alla Juve. Un dirigente di questa caratura, abituato ai vertici, accetta una sfida solo se ha la possibilità di esportare il proprio metodo di successo. D’altronde, se la dirigenza non puntasse a traguardi prestigiosi, non avrebbe mai virato su un profilo pesante come quello di Paratici per il ruolo di direttore sportivo”.