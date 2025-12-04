4 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:12

Longhi: "Dzeko gioca in una squadra non per lui. Gudmundsson? Continua a rendere sotto le aspettative"

Longhi: “Dzeko gioca in una squadra non per lui. Gudmundsson? Continua a rendere sotto le aspettative”

Redazione

4 Dicembre · 19:51

Aggiornamento: 4 Dicembre 2025 · 20:12

"Parlare della Fiorentina come delusione di questo campionato mi pare sia scontato e ridondante"

Questo pomeriggio, il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, in collegamento con Radio Sportiva ha stilato la classifica dei flop di questo inizio di campionato, e non poteva non parlare della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Bisognerebbe fare un censimento di tutte le squadre per capire quali sono le delusioni di questo campionato. Uno di questi potrebbe essere Edin Dzeko, che ad inizio stagione avevo accolto con ottimi pensieri. Purtroppo è capitato in una squadra che non è per lui, la Fiorentina è una squadra che fatica. Il bosniaco è un terminale offensivo che ha delle caratteristiche ben precise e particolari e se non è sorretto da una squadra di livello, non è capace di caricarsi tutti sulle sue spalle. Gudmundsson? Stiamo parlando delle delusioni di questa stagione, lui ormai non è da adesso che rende sotto le aspettative”.

“Parlare della Fiorentina come delusione di questo campionato mi pare sia scontato e ridondante. Tredici partite con zero vittorie, credo che la classifica e i risultati parlino da soli”.

