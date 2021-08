Chiesa come Locatelli, storia si ripete. La Juventus prende oggi e paga fra 2 anni, società obbligate

Come con Chiesa. L’affare Locatelli alla Juventus è la faccia della stessa medaglia, con la società bianconera che non può spendere ma che riesce ad uscirne vincitrice per via dell’accordo già trovato con il calciatore mesi prima, il calciatore in questione (oggi Locatelli, ieri Chiesa) rifiuta tutto e tutti costringendo cosi il suo club di appartenenza ad accettare le condizioni economiche della Juventus perchè non hanno altre alternative dato che il calciatore, forte di un accordo già raggiunto con i biancoeri, vuole solo loro. Un anno dopo, ci sono riusciti ancora Questi i dettagli dell’affare raccontati da TMW:

“Prestito biennale con obbligo di riscatto. Emergono ulteriori riguardanti l’accordo tra Sassuolo e Juventus per il trasferimento in bianconero di Manuel Locatelli. L’accordo è stato raggiunto questo pomeriggio, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro (parte fissa più bonus semplici da raggiungere) più ulteriori bonus in caso di raggiungimento di bonus più difficili. Ma ciò che ha portato alla definitiva fumata bianca è la durata del prestito, che sarà biennale. La Juventus quindi inizierà a pagare Locatelli dal 2023.”

DI MARZIO: “L’ACCORDO C’ERA TRA FIORENTINA E VLAHOVIC PER L’ACCORDO. SALTATO TUTTO PER LE COMMISSIONI”