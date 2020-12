De Zerbi: “Rigore Fiorentina? Prima c’era fallo su Locatelli. Le ammonizioni hanno incattivito la gara”

“Stiamo crescendo nella condizione – ha detto Roberto De Zerbi in sala stampa – la squadra oggi stava molto meglio come brillantezza, come forza. Abbiamo avuto tre/quattro rientri importanti come Manganelli e Caputo. Avremmo meritato i tre punti ma il fatto di esserci ritrovati nel nostro stile, nel nostro dna è importante. A volte perdi punti ma acquisisci autostima. Rigore Fiorentina? Credo che ci fosse stato fallo prima su Locatelli. È vero che loro hanno preso la traversa. Noi potevamo far meglio, attacchiamo la porta con pochi uomini ancora. Uscire ancora una volta imbattuti contro una squadra che affrontarla oggi era difficilissimo, la Fiorentina ha fatto una buona partita. Punto prezioso dunque. Molto bene Obiang, Traore, Raspadori. Io voglio recuperare tutti. I ritorni sono cose che ci fanno stare più felici e fiduciosi, ci siamo e stiamo dando continuità, vogliamo fare ancora meglio, di sicuro non ci fermiamo. Le tante ammonizioni? Troppe ammonizioni discutibili, si potevano evitare. Ad un certo punto la gara si è incattivita”.

