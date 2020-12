Locatelli già ammonito fa fallo su Ribery, ma l’arbitro non lo espelle

Al 33′ fallo netto di Locatelli su Ribery in area di rigore, Vlahovic va dal dischetto ma il neroverde non viene espulso. Da regolamento Valeri interpreta l’intervento come una Spa (interruzione azione promettente) genuina, ovvero che il giocatore cerca il pallone, per questo non è sanzionabile con il secondo giallo. Locatelli in realtà interviene in modo netto su Ribery ed il fallo poteva essere anche considerato imprudente e quindi una Dogso (chiara opportunità di segnare una rete) ed il tutto avrebbe scaturito la seconda ammonizione e dunque l’espulsione del centrocampista.

