Al 33′ Ribery viene steso in area di rigore da Locatelli che lo prende nettamente sulla caviglia. Calcio di rigore per la Fiorentina, dal dischetto va Dusan Vlahovic che fa l’1-1 per i viola. La squadra gigliata torna in partita.

LEGGI ANCHE, AL 12′ NEROVERDI IN VANTAGGIO GRAZIE A TRAORE. FIORENTINA-SASSUOLO 0-1 AL FRANCHI DI FIRENZE