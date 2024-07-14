Il Corriere fiorentino riporta: "Dopo Kean, adesso la Fiorentina punta Locatelli, affare complicato per il centrocampista"

L'ex centrocampista del Sassuolo potrebbe lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato per una nuova avventura

Come riportato dal Corriere Fiorentino, dopo l'arrivo dalla Juventus di Kean i viola vorrebbero continuare a fare la spesa a Torino con il centrocampista Manuel Locatelli che sarebbe diventato l'obbiettivo principale per il nuovo centrocampo di Palladino. Il giocatore, dopo una brutta stagione, avrebbe in bianconero meno spazio dopo i recenti acquisti di Giuntoli e quindi potrebbe lasciare la Juventus. Pradé avrebbe fatto qualche chiamata al suo agente con l'affare che sembrerebbe in salita a causa del suo pesante ingaggio. I viola lavorano al prestito.

https://www.labaroviola.com/polverosi-kean-non-e-stato-pagato-poco-adesso-da-scommessa-deve-diventare-una-bella-certezza-per-i-viola/260663/