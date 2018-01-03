Locatelli, non solo Fiorentina. Il ragazzo piace molto anche a Mihajlovic. Il Torino..

Il Torino dell'ex allenatore viola Sinisa Mihajlovic ha messo nel mirino il milanista Manuel Locatelli per gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport..

Il Torino dell'ex allenatore viola Sinisa Mihajlovic ha messo nel mirino il milanista Manuel Locatelli per gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista del Milan potrebbe arrivare in prestito durante il mercato di riparazione. Per continuare a lottare per un posto in Europa il tecnico ha chiesto un mediano e un attaccante. Locatelli è un nome che è stato accostato con insistenza anche alla squadra allenata da Pioli