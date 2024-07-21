Nazione: “Locatelli-Fiorentina? Si ma solo se la Juve accetta la formula “alla Arthur””
Locatelli per una cessione a titolo definitivo vuole 25 milioni
Locatelli è un nome che interessa alla Fiorentina, anche se non nei prossimi giorni. L'azzurro dovrà scegliere presto il suo futuro, che pare non essere con Motta, rilanciandosi anche in ottica Nazionale. La Fiorentina potrebbe essere una soluzione giusta, al netto di un accordo che convinca a livello economico. Probabile che se ne riparli più avanti a mercato inoltrato, con la Fiorentina che potrebbe proporre una formula "alla Arthur", naturalmente a cifre più basse. La Juventus chiede non meno di 25 milioni per la cessione dell'ex Sassuolo a titolo definitivo, ma non è una formula alla portata dei viola. Per ora si resta nel cassetto, ma la suggestione c'è. Lo scrive La Nazione.