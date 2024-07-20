Nazione: “La Juve apre alla cessione di Locatelli ma non può svenderlo. Pradè valuta il colpo”

Locatelli ha bisogno di rilanciarsi, potrebbe farlo con la maglia della Fiorentina

Continua a circolare il nome di Locatelli, con la Juventus che lo cederebbe a cuor leggero, ma sicuramente non potrebbe svenderlo dopo averlo pagato oltre 40 milioni. Un geometra serve nella mediana di Palladino. Locatelli ha perso consensi nell’ultimo periodo e ha bisogno di rilanciarsi. E’ un nome che all’interno del Viola Park è stato valutato. Da capire poi se ci saranno le condizioni economiche. Insomma, il mercato viola sta per immergersi nel weekend con la prospettiva che le situazioni più delicate siano destinate a prendere una piega definitiva la prossima settimana. Lo scrive La Nazione.

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