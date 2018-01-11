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Corriere Fiorentino: Sanchez verso La Coruna, in entrata piace Locatelli

"Sanchez verso La Coruna, piace Locatelli". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, per quanto riguarda tanto il mercato in uscita quanto quello in entrata. Il colombiano è vicino al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2018 12:32
Corriere Fiorentino: Sanchez verso La Coruna, in entrata piace Locatelli - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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"Sanchez verso La Coruna, piace Locatelli". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, per quanto riguarda tanto il mercato in uscita quanto quello in entrata. Il colombiano è vicino all'addio. In entrata, occhi sul baby regista rossonero, ma il Milan fa muro.

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