Corriere Fiorentino: Sanchez verso La Coruna, in entrata piace Locatelli
"Sanchez verso La Coruna, piace Locatelli". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, per quanto riguarda tanto il mercato in uscita quanto quello in entrata. Il colombiano è vicino al...
A cura di Redazione Labaroviola
11 gennaio 2018 12:32
"Sanchez verso La Coruna, piace Locatelli". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, per quanto riguarda tanto il mercato in uscita quanto quello in entrata. Il colombiano è vicino all'addio. In entrata, occhi sul baby regista rossonero, ma il Milan fa muro.