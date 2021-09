Sconcerti duro: “Locatelli è un giocatore da Fiorentina, non da Juventus. Chiesa ha limiti tattici”

“Dopo nove anni di dominio in Italia per la Juventus – ha detto Mario Sconcerti a TMW -, con due finali di Champions, hanno sfinito anche loro. Hanno sbagliato delle sostituzioni di giocatori. Locatelli, ad esempio, è un giocatore da Fiorentina, non da Juventus. Chiesa è cresciuto, ma ha limiti tattici, è esclusivamente un attaccante, che prende il pallone e va per conto proprio”.

