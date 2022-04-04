Locatelli si fa male alla gamba e Allegri annuncia che starà fuori 20 giorni. Salterà la Fiorentina

Il centrocampista della Juventus e della nazionale Manuel Locatelli sarà costretto a saltare la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina

Il mister della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dell'infortunio patito da Manuel Locatelli contro l'Inter. Queste le sue parole:

"Aveva la testa rotta, ma quello fa nulla. È uscito per un problema alla gamba destra che non pare grave: è uno stiramento al collaterale, dovrebbe restare fuori una ventina di giorni"

Ricordiamo che il 20 aprile ci sarà il ritorno di coppa Italia Juventus-Fiorentina e dunque se la diagnosi fosse confermata il centrocampista bianconero salterebbe la sfida con la squadra viola.

LA SCENEGGIATA DEL PRESIDENTE EMPOLESE CORSI

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