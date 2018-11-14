Berge? Il Genk può starci, ma vuole una contropartita. Tutti i dettagli per gennaio...
Come già accennato qualche giorno fa, per gennaio alla Fiorentina piacerebbe Berge, centrocampista norvegese in forza al Genk. Per lui il club belga chiede sette milioni. Come scrive La Nazione, la tr...
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2018 09:27
Come già accennato qualche giorno fa, per gennaio alla Fiorentina piacerebbe Berge, centrocampista norvegese in forza al Genk. Per lui il club belga chiede sette milioni. Come scrive La Nazione, la trattativa col club belga può decollare anche grazie all’inserimento di una eventuale contropartita, magari Norgaard...