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Berge vicino alla Fiorentina? No, secondo il Daily Mirror è ad un passo dal Tottenham

Trattato a lungo nel corso dell'estate, il centrocampista norvegese del Genk, Sander Berge è sempre più lontano dall'approdo in Italia alla Fiorentina. Secondo il Daily Mirror il Tottenham è pronto a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2018 13:36
Berge vicino alla Fiorentina? No, secondo il Daily Mirror è ad un passo dal Tottenham -
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Trattato a lungo nel corso dell'estate, il centrocampista norvegese del Genk, Sander Berge è sempre più lontano dall'approdo in Italia alla Fiorentina. Secondo il Daily Mirror il Tottenham è pronto a metterlo sotto contratto pagando al club belga 15 milioni di euro

Fonte: Calciomercato.com

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