Berge vicino alla Fiorentina? No, secondo il Daily Mirror è ad un passo dal Tottenham
Trattato a lungo nel corso dell'estate, il centrocampista norvegese del Genk, Sander Berge è sempre più lontano dall'approdo in Italia alla Fiorentina. Secondo il Daily Mirror il Tottenham è pronto a...
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2018 13:36
Trattato a lungo nel corso dell'estate, il centrocampista norvegese del Genk, Sander Berge è sempre più lontano dall'approdo in Italia alla Fiorentina. Secondo il Daily Mirror il Tottenham è pronto a metterlo sotto contratto pagando al club belga 15 milioni di euro
Fonte: Calciomercato.com