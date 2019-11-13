Berge, la Fiorentina ancora in pressing sul giocatore. Ora però vale 30 milioni...

Come riportato questa mattina de La Nazione, la Fiorentina starebbe ancora pensando al centrocampista del Genk Sander Berge. Il giocatore..

Come riportato questa mattina de La Nazione, la Fiorentina starebbe ancora pensando al centrocampista del Genk Sander Berge. Il giocatore era stato seguito in estate dalla stessa squadra viola, che poi ha abbandonato la presa dopo il rinnovo di contratto del calciatore con il club. La tentazione si è però rifatta viva, nonostante Berge sia adesso valutato 30 milioni di euro. Su di lui ancora Inter e Napoli.