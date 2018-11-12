La Fiorentina ha scelto Sarr: è la prima scelta per l'attacco, ecco i dettagli. Berge...

Come di conseuto durante la pausa per le nazionali si parla di mercato sui quotidiani, ed è quello che fa anche La Nazione. Ieri Antognoni era ad Empoli. Probabile che il club manager viola abbia volu...

Come di conseuto durante la pausa per le nazionali si parla di mercato sui quotidiani, ed è quello che fa anche La Nazione. Ieri Antognoni era ad Empoli. Probabile che il club manager viola abbia voluto vedere da vicino la prestazione del terzino destro Di Lorenzo . Il gennaio della Fiorentina, però, si concentrerà subito su Sarr , attaccante del Rennes, chè è il primo obbiettivo per l'attacco. Il Rennes chiede 14 milioni la Fiorentina è pronta ad offrirne 11. Ancora non è stata formalizzata alcuna proposta. Il via libera agli affari arriverà quando Corvino, Cognigni e Freitas avranno fatto il punto della situazione con Pioli. Da monitorare anche le altre soluzioni straniere uscite allo scoperto in questi giorni, in particolare quello che porta al mediano Berge del Genk.