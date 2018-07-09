Tuttosport, per Berge offerta da 12 milioni. Thereau sul mercato?

Come riporta tuttosport, la Fiorentina avrebbe presentato al Genk un'offerta da 12 milioni per Berge. Per Soucek e Thereau invece

La Fiorentina è in attesa della risposta del Genk sull'offerta avanzata per il mediano norvegese Berge (proposti 12 milioni rispetto alla valutazione iniziale di 17 del club belga), e resta vigile sulla mezzala Soucek dello Slavia Praga per cui ha presentato un'offerta da 3 milioni di euro. Sul fronte degli addii invece, in attacco non è scontata la conferma del francese Cyril Thereau.

A scriverlo è il quotidiano Tuttosport