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Tuttosport, per Berge offerta da 12 milioni. Thereau sul mercato?

Come riporta tuttosport, la Fiorentina avrebbe presentato al Genk un'offerta da 12 milioni per Berge. Per Soucek e Thereau invece

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2018 10:45
Tuttosport, per Berge offerta da 12 milioni. Thereau sul mercato? -
Rassegna Stampa
Berge
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La Fiorentina è in attesa della risposta del Genk sull'offerta avanzata per il mediano norvegese Berge (proposti 12 milioni rispetto alla valutazione iniziale di 17 del club belga), e resta vigile sulla mezzala Soucek dello Slavia Praga per cui ha presentato un'offerta da 3 milioni di euro. Sul fronte degli addii invece, in attacco non è scontata la conferma del francese Cyril Thereau.

A scriverlo è il quotidiano Tuttosport

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